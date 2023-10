Samuele Mulattieri premiato come miglior calciatore della serie B

Sarzana (La Spezia) 10 ottobre 2023 -Davvero una bella soddisfazione per il calciatore Samuele Mulattieri, originario di Arcola, e attualmente giocatore del Sassuolo in serie A. Il giovane, ha 23 anni, ha infatti ricevuto il premio intitolato a “Manlio Scopigno e Felice Pulici” riservato al miglior giocatore della serie B nella passata stagione quando ha vestito la maglia del Frosinone contribuendo anche grazie alle sue 12 reti alla promozione della squadra alla massima serie. Nel corso della cerimonia che si è svolta al salone d’onore del Coni a Roma Samunele Mulattieri ha ricevuto il premio dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Una promessa del calcio italiano e un ragazzo molto serio e affezionato alle sue radici tanto che nei momenti liberi torna spesso a Arcola dai famigliari e partecipa come ospite alle diverse iniziative sportive. Mulattieri ha giocato anche nelle giovanili dello Spezia, Inter per poi passare al Crotone e Frosinone dopo una parentesi in Olanda. Fa parte della rosa dell’under 21 azzurra.