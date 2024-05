Romito Magra vince e punta al passaggio al campionato di calcio di prima categoria

Sarzana (La Spezia) 19 maggio 2024 - Vittoria e attesa. Il Romito Magra Auser ha superato nella finalissima dei play-off del girone F del campionato di calcio di seconda categoria la Polisportiva Monterosso e attende notizie sul futuro. Nel torneo di prima categoria i posti a disposizione sono cinque e le squadre vincenti dei gironi di seconda sono sei. Ma i posti liberi potrebbero accontentare tutte se la Cairese, vincitrice dei play-off di Eccellenza riuscisse a salire in serie D dopo gli spareggi a livello nazionale con le qualificate delle altre Regioni che inizieranno domenica prossima e si concluderanno il 16 giugno. E poi ci sarà da valutare eventuali fusioni oppure rinunce. Insomma per la società arcolana che già aveva tentato lo scorso anno il salto di categoria le prospettive si preannunciano davvero buone. Il campionato di seconda categoria è stato vinto dal Rio Major, promosso direttamente in prima categoria che aveva superato all’ultima giornata il Romito Magra che ha quindi disputato i play off contro la Polisportiva Monterosso.