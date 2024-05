RicominciAmo Castelnuovo: il candidato Marzio Favini svela la lista

Sarzana (La Spezia) 5 maggio 2024 - La squadra è pronta. Il candidato civico Marzio Favini ha concluso una due giorni di incontri con la cittadinanza organizzati per presentare la formazione pronta a correre per le prossime amministrative che si terranno a Castelnuovo Magra nei giorni 8 e 9 giugno. Favini dopo 25 anni divisi tra assessore e primo cittadino è uscito dalla scena politica castelnovese nel 2015 e adesso torna nella bagarre elettorale. Per lui un fine settimana intensto che lo ha visto incontrare i concittadini al centro commerciale La Miniera e in piazza “1 Maggio” a Colombiera. Si profila una corsa amministrativa molto interessante quella a Castelnuovo Magra con quattro candidati: Katia Cecchinelli attuale assessore, Gherardo Ambrosini consigliere comunale, Gianfranco Andrei oltre ovviamente a Marzio Favini. Ha presentato la lista, oltre a Marzio Favini, anche la candidata Katia Cecchinelli della lista Uniti per Castelnuovo.