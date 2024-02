Ribaltone nella giunta di Castelnuovo Magra: Pietrobono nuovo assessore

Sarzana (La Spezia) 8 febbraio 2024 - Sarà Loris Pietrobono il nuovo assessore ai lavori pubblici del Comune di Castelnuovo Magra. L’incarico è stato firmato dal sindaco Daniele Montebello dopo le dimissioni presentate nei giorni scorsi dall’assessore Gherardo Ambrosini uscito dalla maggioranza ma rimasto comunque come consigliere comunale fino al temine della legislatura. A giugno il Comune è chiamato al voto e proprio la vigilia elettorale è stata ravvivata da una serie di colpi di scena. Tra questi la possibilità di candidarsi per il terzo mandato dell’attuale primo cittadino rappresentante del centro sinistra Daniele Montebello. Il nuovo assessore Loris Pietrobono avrà la delega ai lavori pubblici, gestione patrimonio e Protezione Civile. Il dimissionario Gherardo Ambrosini invece potrebbe candidarsi in una lista civica anche se dal centro destra, in particolare da Fratelli d’Italia, è stato posto il veto a un supporto da un rappresentante della sinistra essendo Gherardo Ambrosini uno storico rappresentante del Partito Socialista e da anni consigliere e assessore comunale.