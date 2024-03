Pulizia delle spiagge: arriva il contributo di Regione Liguria

Sarzana (La Spezia) 15 marzo 2024 - Da diversi anni alla vigilia della primavera arriva il contributo di Regione Liguria, necessario per liberare le spiagge del litorale di Sarzana e Ameglia dal legname, detriti e rifiuti che il fiume Magra trasporta durante le piene autunnali al mare per poi ritrovarli dopo le mareggiate a Marinella oppure Fiumaretta e Bocca di Magra. Regione Liguria ha stanziato 185 mila euro per il Comune di Sarzana e 65 mila euro per quello di Ameglia per liberare le spiagge e scogliere pubbliche in modo da renderle fruibili nelle prossime settimane anche soltanto per passeggiate in attesa dell’inizio della stagione balneare. Nelle scorsa settimane c’è stata la ricognizione di Arpal su richiesta di Regione Liguria per verificare la situazione e procedere alla suddivisione del contributo che coprirà così una significativa parte dei costi di raccolta, stoccaggio e cernita dei materiali depositati e successivo avvio a recupero oppure smaltimento affidati a soggetti specializzati di competenza comunale.