Pronta la nuova stagione a squadre del campionato Tpra di tennis

Sarzana (La Spezia) 16 ottobre 2023- Si riparte. La nuova stagione del torneo a squadre di tennis Tpra inizierà dal 6 novembre e i circoli spezzini che vorranno partecipare dovranno presentare la richiesta scaricando l’apposita comunicazione diramata dalla Fit sul sito della Federazione Liguria. La nuova stagione prenderà il via con le partite riservate al doppio misto per poi proseguire dall’inizio del prossimo anno con il doppio sia maschile che femminile. La presentazione delle domande di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre. Intanto l’attività provinciale Tpra in avvicinamento al Master regionale prosegue con una serie di appuntamenti a Sarzana il 22 ottobre e nel fine settimana del 28 e 29 ottobre all’impianto di Luni Mare per le spartite del singolare. I giocatori che totalizzeranno il punteggio necessario parteciperanno al Master Liguria con la speranza di strappare il biglietto per la finalissima di maggio 2024 in programma a Roma.