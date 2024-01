Porte aperte all’istituto superiore “Parentucelli Arzelà” di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 10 gennaio 2023 - La scuola “Parentucelli Arzelà” di Sarzana organizza due giornate di incontro con le famiglie e i ragazzi che vorranno iscriversi all’anno didattico 2024-2025. Le domande potranno essere presentate a partire da giovedì prossimo 18 gennaio fino al 10 febbraio. Intanto i prossimi appuntamenti per conoscere l’istituto, i corsi e i docenti sono in programma venerdì 12 e sabato 13 gennaio dalle 17 alle 19 per studenti e famiglie mentre sabato 13 gennaio dalle 10 alle 12.30 per gli allievi che potranno partecipare ad attività laboratoriali, pensate proprio in relazione agli indirizzi di studio di una scuola superiore. Sono previsti sei laboratori disciplinari guidati da docenti e studenti già frequentanti l’istituto “Parentucelli Arzelà”. Nei pomeriggi di venerdì e sabato, allievi e genitori saranno accolti dalla vice presidenza e dai docenti. Nei lunedì dalle 11.55 alle 12.40 soltanto su prenotazione è ancora attivo lo sportello “OrientaMentis” fino al termine delle iscrizioni curato dalle referenti dell’orientamento.