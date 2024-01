“Piccoli Impavidi” ravviva la domenica dedicata ai bambini e alle famiglie

Sarzana (La Spezia) 13 gennaio 2024 - Si riparte con la bella rassegna “Piccoli Impavidi” ideata per portare a teatro i bambini accompagnati dai genitori e condividere una magica atmosfera. L’idea è di Scarti Centro di produzione teatrale di innovazione in collaborazione con Francesca Lateana. Il primo appuntamento del nuovo anno dedicato alle famiglie al Teatro degli Impavidi di Sarzana è con Claudio Milani protagonista dello spettacolo “Cuore” adatto ai bambini a partire dai 4 anni di età in programma domenica pomeriggio alle 17 mentre lunedì mattina lo spettacolo verrà replicato nello spazio riservato alle scolaresche con ingresso alle 10. Nello spettacolo interpretato da Claudio Milani dal titolo “Cuore” sarà protagonista la magia grazie alla storia di Nina, che vive con i grandi di casa vicino al bosco, abitato dalla Fata dai Cento Occhi e dall’Orco. La Fata però ha fatto una magia: chiunque entri non potrà più trovare la strada per uscire.