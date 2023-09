Paura per un turista bresciano: rischia la vita cadendo dalla scogliera

Sarzana (La Spezia) 18 settembre 2023 - Ha rischiato di annegare dopo essere stato travolto da un’onda e sbattuto sugli scogli. Ha vissuto momenti di paura il sessantenne di Brescia risucchiato da un’onda mentre stava prendendo il sole sulla scogliera di Punta Bianca, una delle mete turistiche più suggestive del territorio di Ameglia ma non senza insidie soprattutto quando il mare è agitato. Il turista deve la vita alla prontezza di un uomo poco distante che lo ha visto cadere in acqua e lo ha aiutato a risalire chiamando poi i soccorsi. Sono arrivati gli uomini del soccorso alpino speleologico della Liguria con sei tecnici, compreso un infermiere e la squadra dei vigili del fuoco di Sarzana. Viste le condizioni dell’uomo è stato chiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso Eli Toscana che lo ha trasportato in codice rosso all’opedale Noa di Massa.