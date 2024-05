Paolo De Rinaldis non sarà più l’allenatore dell’Hockey Sarzana

Sarzana (La Spezia) 3 maggio 2024 - Una decisione a sorpresa sicuramente per i tifosi dell’Hockey Sarzana anche se all’interno della società e dello spogliatoio le cose erano già chiare da mesi, almeno dallo scorso autunno. Ma sono state ben gestite nel nome della passione e voglia di fare bene centrando obiettivi e togliendosi tante soddisfazioni. Ma dopo gara tre dei play off che ha promosso Amatori Wasken Lodi in semifinale e lasciato tanto amaro in bocca all’Hockey Sarzana Gamma Innovation il tecnico Paolo De Rinalds ha ufficializzato l’uscita di scena. Per almento un anno sarà spettatore poi si vedrà cosa riserverà il futuro. Inizia adesso per il presidente Maurizio Corona la fase di studio per disegnare la nuova squadra a pochi giorni dalla conclusione della stagione che ha registrato il miglior piazzamento in classifica del campionato di serie A1, quarto, e il record dei punti ottenuti ben 54 oltre alla conquista della finale a quattro di Ws Europa Cup in Spagna.