Ostriche e muscoli non depurati: scattano le denunce della Guardia di Finanza

Sarzana (La Spezia) 9 aprile 2024 - I molluschi venivano confezionati senza una accurata, e obbligatoria, fase di depurazione. Per questo la Guardia di Finanza di Sarzana in collaborazione con l’Asl 5 della Spezia ha messo sotto sequestro un notevole quantitativo di muscoli e ostriche. Proseguendo un precedente sequestro di 9 quintali di mitili confezionati senza essere stati prima depurati destinati a ristoranti e pescherie locali aggirando l’efficacia dei previsti controlli sanitari. Le indagini svolte anche attraverso il controllo dei filmati ripresi con le telecamere di sorveglianza installate presso lo stabilimento, hanno permesso di accertare che ulteriori 54 tonnellate di molluschi sono state poste in commercio senza subire precedentemente i trattamenti di depurazione previsti dalle normative sanitarie vigenti. L’operazione è stata predisposta dal Comando provinciale della Spezia coadiuvati dai dirigenti veterinari dell’Asl 5 e eseguita dai militari della compagnia di Sarzana.