Nuove idee cercasi per allargare l’offerta culturale della città di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 10 ottobre 2023 - E’ stato emanato dal Comune di Sarzana il nuovo bando per il concorso Call For Ideas 2024 per individuare idee e proposte e continuare ad arricchire l'offerta culturale della nostra città. Il bando selezionerà le proposte per definire un calendario cittadino di festival, rassegne, eventi, attività culturali e di spettacolo nella logica di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale finalizzata allo sviluppo culturale economico e turistico della città e nell'ottica di un incremento dell'offerta culturale complessiva. Le modalità di partecipazione sono inserite nel sito internet del Comune di Sarzana. La “Call for ideas” è già stata presentata dall’assessore Giorgio Borrini alle associazioni culturali cittadine. Anche per il 2024 sarà possibile presentare progetti integrati a livello nazionale ed internazionale, favorendo l’ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento e di formazione.