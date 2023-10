No al Biodigestore: assemblea al salone parrocchiale di Santo Stefano Magra

Sazana (La Spezia) 20 ottobre 2023 - Si torna a parlare dell’impianto biodigestore di Saliceti. Il tema verrà affrontato sabato pomeriggio nell’incontro in programma alle 16 al salone parrocchiale nel borgo di Santo Stefano Magra ed è organizzato dai comitati No Biodigestore, Sarzana che Botta !, Acqua Bene Comune e Italia Nostra che da anni si battono contro la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti previsto a Saliceti, area sul confine tra i Comuni di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure che hanno contrastato l’operazione. Hanno confermato la presenza al dibattito degli europarlamentari Mariangela Danzì del Movimento 5 Stelle, Brando Benifei del Partito Democratico e del professore Giuseppe Zicari autore del libro “Energie rinnovabili da biomasse”. L’assemblea verrà aperta dalle testimonianze degli abitanti di Gavassa di Reggio Emilia e del gruppo “Fridays for Future” di Massa che sta lottando contro il biodigestore del Cermec.