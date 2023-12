Nascondeva hashish nelle barrette di cioccolato: arrestato dai carabinieri

Sarzana (La Spezia) 30 dicembre 2023 - Sigarette elettroniche caricate con la marijuana, funghi allucinogeni e hashish confezionato nella carta del cioccolato. Le operazioni eseguite dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana hanno portato all’arresto di un marocchino a Santo Stefano Magra e di un ragazzo, residente nella Provincia di Bergamo, a Lerici. In quest’ultima operazione erano presenti anche due minorenni segnalati alla Procura di Genova. E’ stata una notte movimentata per i militari della compagnia di Sarzana coordinati dal capitano Luca Panfilo impegnati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. A Santo Stefano Magra i militari del Norm hanno arrestato un extracomunitario residente a Genova in possesso di 950 grammi di hashish suddivisi in 18 pacchetti di confezioni di cioccolato. A Lerici in una autovettura con tre giovanissimi a bordo i carabinieri hanno trovato pasticche di ecstasy, marijuana, hashish e 170 sigarette elettroniche contenenti liquido a elevata concentrazione di stupefacente.