L’ex scuola di via Madonnina diventerà la nuova Casa di Comunità

Sarzana (La Spezia) 7 novembre 2023 - L’applicazione della Missione 6 del Pnrr ha consentito di individuare la costruzione della Casa di Comunità nel Comune di Luni. La progettazione è frutto di una stretta collaborazione con la Direzione del distretto 19, che ha saputo individuare gli spazi necessari di questo nuovo servizio integrando le prescrizioni del Decreto Ministeriale 77/2022, con il quale venivano indicate le dotazioni minime necessarie per una Casa di Comunità. La nuova casa di comunità in via Madonnina, 101 a Luni, prevede un investimento complessivo di 1 milione e 470 mila euro. Alla presentazione del progetto convocata in sala consigliare del municipio di Luni hanno partecipato il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro, il direttore sociosanitario di Asl Simonetta Lucarini, il direttore del Distretto 19 Carlo Martini, il presidente del Distretto 19 Cristina Ponzanelli, il sindaco di Luni Alessandro Silvestri e i colleghi di Ameglia Umberto Galazzo e Castelnuovo Magra Daniele Montebello.