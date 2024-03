Lectio Magistralis al liceo “Parentucelli Arzelà” del professor Luigi Vezzoni

Sarzana (La Spezia) 10 marzo 2024 - L’istituto scolastico superiore “Parentucelli Arzelà” di Sarzana ha ospitato il professor Luigi Vezzoni, professore ordinario di matematica dell’Università di Torino. Diplomato al liceo scientifico circa 25 anni fa si è poi laureato all'Università a Firenze in geometria differenziale e dopo un triennio di dottorato all’Università di Pisa a cui sono seguiti due anni di borsa post dottorato a Torino dove ho sviluppato la carriera accademica prima come ricercatore quindi professore associato e adesso professore ordinario. La presenza nella scuola sarzanese diretta da Generoso Cardinale ha seguito quelle delle scorse settimane di Roberta Ferrari, direttrice del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e quella di Andrea Taddei, professore di lingua e letteratura greca entrambi, questi ultimi, dell'Università di Pisa. La firma di Vezzoni è su alcune estensioni del Teorema di Alexandrov con il quale si trattano le geometrie non euclidee. A prile sarà organizzatore di un convegno a Lerici.