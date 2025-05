I sindaci da tutta Italia. Sognatori e concreti per un futuro sostenibile

L’emozione tangibile, le voci spezzate dai ricordi e dalla volontà di proseguire. Da quattro amici a 150 tra sindaci, amministratori, il cammino compiuto dai Comuni virtuosi, si è ascoltato e percepito ieri mattina nella sala consiliare di Vezzano per la festa del ventennale dell’associazione, nello stesso luogo di origine e nello stesso giorno, il 21 maggio. Vezzano fu tra i fondatori dell’associazione nel 2005, e ne usci nel 2011 ma, riuscendo a superare le criticità legate principalmente agli obiettivi della raccolta differenziata, nel ventennale vi è rientrato, per questo è stato scelto Vezzano come luogo per la cerimonia.

Sala gremita da amministratori provenienti da tutta Italia, uniti in un percorso fatto di intenzioni ottime, di progetti, di pratiche solidali per vivere in un mondo migliore e lasciare il testimone alle giovani generazioni. Un mondo fatto primariamente di rispetto, per tutto, per gli altri, per la terra che ci accoglie e per un domani che possa rinascere anche dalle ceneri. Non potevano mancare i ricordi di chi ha portato avanti il cammino e non c’è più come Donato Metallo ex sindaco di Racale, scomparso un mese fa: "Visionario, sognatore, entrò nel direttivo nel 2018" lo ha ricordato la sua vicesindaca Marianna Tasselli per le mille azioni svolte come il taxi sociale, le giornate ecologiche. Si è unito al ricordo l’assessore regionale Giacomo Giampedrone in collegamento da remoto: "Il mestiere del sindaco, dell’amministratore è il più bello del mondo – ha detto – uomini e donne che pensano al bene della loro comunità, che fanno gli interessi dei loro territori, a volte anche oltre le loro possibilità. Stiamo camminando con sinergia, abbiamo tanti progetti insieme".

Il sindaco ospitante Massimo Bertoni ha voluto ricordare come nacque tutto questo cammino, partito nel 2005 dalla sala consiliare di Vezzano con un pensiero di stima e di affetto verso l’ex collega Paola Giannarelli, promotrice dei Comuni Virtuosi insieme ad altri tre amministratori di Melpignano in provincia di Lecce, Colorno nel parmense e Monsano di Ancona: "Ricordo l’iter della nascita e il percorso per il reintegro compiuto da giunta e consiglieri comunali tutti, perché volevamo ottenere gli obiettivi che si era posta la cara Paola, strappata alla vita molto giovane. Ricordo il nostro rapporto che nell’ambito della politica si sa non è tutto rose e fiori. Ma eravamo sinceri, ci dicevamo in faccia le cose".

Ha portato i saluti del Comune di Spezia Pietro Antonio Cimino ricordando che i sindaci hanno bisogno di essere supportati dalle istituzioni e che le istituzioni devono dare un contributo ai Comuni perché siano messe in atto tutte le pratiche virtuose per raggiungere livelli sotto tutti i punti di vista. Tra i sindaci presenti Katia Cecchinelli prima cittadina di Castelnuovo Magra il cui Comune è nell’associazione dal 2016: "Il prossimo anno festeggeremo il decennale – ha detto – siamo felici che Vezzano, così vicino a noi, sia rientrato e della collaborazione che abbiamo nella condivisione di intenti e buone pratiche".

