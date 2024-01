La seconda vita dei... mozziconi di sigaretta studiata dall'azienda Ri.Cig

Sarzana (La Spezia) 26 gennaio 2024 - Un sistema innovativo che consente di riutilizzare le sigarette. L’idea è venuta all’azienda Re.Cig di Trento che ha inventato i posacenere da strada che servirano non soltanto per recuperare i mozziconi, altrimenti gettati a terra, ma rigenerarli attraverso un sistema di essicazione e eliminazione della nicotina trasformandoli in palline di plastica da utilizzare per la creazione di varie tipologie di oggetti. Gli “smokers point” come vengono definiti i raccoglitori verranno installati in diverse zone del Comune di Ameglia, primo Comune della Provincia spezzina a raccogliere l’idea. Un aiuto all’ambiente dunque ma anche la concreta possibilità di riutilizzo e trasformazione del mozzicone. Per il momento l’amministrazione comunale si è dotata di otto raccoglitori posizionati a palazzo civico, due a Fiumaretta altrettanti a Bocca di Magra e uno ciascuno nel borgo di Montemarcello, in piazza della Libertà a Ameglia Paese e ai giardini del Cafaggio.