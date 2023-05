La lectio magistralis del generale Cont saluta il gemellaggio Italia-Usa

Sarzana (La Spezia) 25 maggio 2023 - Gli studenti dell'istituto superiore “Parentucelli Arzelà“ di Sarzana alla scoperta dell’agenzia europea di difesa grazie all’intervento del suo direttore il generale di brigata aerea Stefano Cont. L'incontro si è svolto online nell'ambito del progetto Italia-Usa, promosso dall'Ambasciata italiana a Washington coordinato da Casa Italia, in collegamento con la gemellata High School di Annapolis nel Maryland. Con questa iniziativa si è chiusa la seconda edizione del progetto organizzato nell’ambito del “The Twinning Project Italia-Usa” che collega la scuola “Parentucelli Arzelà” e la Annapolis High School, scelte per le loro affinità culturali e geografiche, alle quali si aggiungeranno il prossimo anno gli istituti “Cambi Serrani” di Falconara e “Capellini-Sauro” della Spezia. L’ultimo incontro della stagione ha avuto come ospiti studenti di altre due scuole spezzine: la primaria di Monterosso e la secondaria di primo grado di Brugnato, i quali hanno portato all’attenzione della riunione internazionale i prodotti rispettivamente delle Cinque Terre e della Val di Vara. Lo hanno fatto proprio in un contesto che ha sviluppato la valorizzazione del Made in Italy. Erano presenti al collegamento da Sarzana il dirigente scolastico Generoso Cardinale, il sindaco Cristina Ponzanelli e le docenti Michela Chiappini, Ilaria Casabianca, Alessandra Donno, Ilaria Piccioli e Rosa Josue.