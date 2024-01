La Consulta dello Sport va al rinnovo: aperte le manifestazioni di interesse

Sarzana (La Spezia) 3 gennaio 2024 - La Consulta dello Sport va al rinnovo. Come già accaduto per i consigli dei quartieri cittadini l’amministrazione comunale di Sarzana procederà al rinnovo dell’organo collegiale preposto alla tutela e alla valorizzazione del mondo sportivo. E’ stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare all'assemblea della consulta la cui scadenza, fissata per il 12 gennaio, a causa dei problemi informatici che hanno colpito il sito web del Comune e rallentato la pubblicazione degli atti, verrà prorogata al 31 gennaio 2024. L'avviso è consultabile sulla pagine web dell'ente ed è rivolto a enti di promozione sportiva e società sportive domiciliati e operanti sul territorio di Sarzana. Le domande che verranno presentate tramite apposito modulo scaricabile dal sito dovranno essere inviate tramite Pec all'indirizzo [email protected] oppure consegnate direttamente a mano all'ufficio protocollo dell’ente. Successivamente gli enti ammessi verranno convocati per la designazione dei rappresentanti nell'assemblea della Consulta dello Sport.