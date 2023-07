La cantante Carmen Souza ospite della rassegna ”Women voci di donne”

Sarzana (La Spezia) 24 luglio 2023 - Nove grandi artiste sono le protagoniste della rassegna “Women, voci di donna”, il Festival organizzato con il sostegno di Fondazione Carispezia in collaborazione con i Comuni di Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano Magra, Ameglia, Monterosso, Bolano. Martedì sera alle 21.30 la manifestazione che ha già ospitato importanti artiste fa tappa nel borgo collinare di Montemarcello alle 21.30 grazie alla cantautrice portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza. Nel 2013 Souza ha vinto il titolo di migliore cantante femminile con l'album Kachupada ai Grammys del Capo Verde. Dal 2005 porta il suo stile unico in tour in tutto il mondo, suonando in Festival importanti come “The North Sea Jazz Festival”, “Leverkusener Jazztage”, “San Francisco Jazz Festival”. Il concerto è in programma nella suggestiva piazzetta XIII Dicembre nel cuore del borgo di Montemarcello, inserio tra i 100 più belli in Italia.