Inizia il cammino dell’Hockey Sarzana nella Ws Europe Cup

Sarzana (La Spezia) 15 dicembre 2023 - Ottavi di finale di WSEurope Cup per la formazione sarzanese, eliminata dalla Champions League nel secondo turno preliminare, inizia la sua avventura nella seconda manifestazione europea in Spagna, nella provincia Valenciana ad Alcoy. Il ritorno al Vecchio Mercato è in programma il 20 Gennaio. La formazione rossonera sarà condotta in pista da Sergio Festa che sostituirà in panchina Paolo De Rinaldis impossibilitato per problemi personali a seguire la squadra. E' il sabato di WSE Cup con ben 5 clubs italiani impegnati. I sarzanesi giocano alle 20.15 al Pabellón Francisco Laporta contro un avversario insidioso che in questa stgione ha rimediato soltanto una sconfitta. Per la formazione sarzanse una vigilia decisamente confortante: nelle due ultime partite nel campionato di serie A1 sono arrivate le vittorie a Monza e in casa contro il Breganze. In campionato di nuovo in pista mercoledì prossimo a Vercelli per chiudere il girone di andata.