Il Ferragosto e le sue ferie ai tempi degli antichi romani

Sarzana (La Spezia) 8 agosto 2023 - Il mese delle vacanze e la giornata di Ferragosto hanno origini ben lontane, addirittura partono dall’antica Roma. La tradizione e iriti verranno spiegati nella visita in programma all’anfiteatro di Luni sabato pomeriggio. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Artemisia Servizi Culturali. ll giorno di Ferragosto nell'antica Roma infatti indicava le ferie di Augusto, ossia un periodo di riposo ma anche di divertimento che tutti i romani trascorrevano insieme alle feste agostane. Il giorno di Ferragosto nasceva con il Consualia, un periodo di festeggiamento dedicato al dio della terra e della fertilità, che iniziava il primo agosto e che spesso durava anche per tutto il mese. In questo arco temporale venivano svolte diverse celebrazioni e spettacolari corse tra i cavalli. Per partecipare all’uscita gratuita è però obbligatoria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo: [email protected]