Il comico spezzino Dario Vergassola protagonista in piazza Pertini a Fiumaretta

Sarzana (La Spezia) 16 agosto 2023 - Si ride in piazza con Dario Vergassola. Giovedì sera si conclude la rassegna dal titolo “Quattro risate lungo il fiume” organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Ameglia inserita nel ricco cartellone delle iniziative estive. Vergassola comico spezzino gioca decisamente in casa e questo sarà ulteriore motivo di battute e ironia. Un attore comico conosciutissimo per le sue tante trasmissioni televisive in programmi come “Mai dire Gol” e “Sei in un Paese meraviglioso”, indimenticabile inviato a “Quelli che il calcio” e ance come attore di fiction. Recentemente ha partecipato all’edizione di “Pechino Express”con la figlia Caterina. Vergassola chiude in grande stile la rassegna di grande successo e partecipazione di pubblico che ha visto la partecipazione del duo Marta e Gianluca, Andrea Paris e Fabrizio Fontana in arte Capitan Ventosa. Anche l’ultima serata della manifestazione avrà inizio alle 21.30 con ingresso gratuito.