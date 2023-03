Il Canale Lunense ha iniziato i festeggiamenti del Centenario

L'inizio delle celebrazioni

Sarzana (La Spezia) 21 marzo 2023 - Si sono ufficialmente aperte le celebrazioni del Centenario del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense. Alla celebrazione dell’importante ricorrenza che si è tenuta nel complesso della sede consortile, in via Paci a Sarzana, erano presenti le autorità e scolaresche. Hanno portato i saluti e evidenziato l’importanza del ruolo svolto dal consorzio sia nel ruolo di bonifica e irrigazione ma anche di difesa del suolo Maria Luisa Inversini il Prefetto della Spezia, l’onorevole Maria Grazia Frijia in rappresentanza del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e gli assessori regionali Giacomo Raul Giampedrone e Alessandro Piana vice presidente dell’ente regionale accolti dal direttore del consorzio di bonifica Corrado Cozzani, dalla presidente Francesca Tonelli e dal vice Lucio Petacchi. Presenti inoltre i ragazzi delle scuole, amministratori di diversi Comuni e la Filarmonica di Santo Stefano Magra. Nel corso dell’anno del Centenario verranno organizzati incontri e dibattiti sul tema dell’acqua, un bene prezioso da tuelare.