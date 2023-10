Il campionato di hockey su pista di serie A1 è pronto al gran debutto

Sarzana (La Spezia) 6 ottobre 2023 - Dopo la campagna acquisti e le amichevoli da sabato sera si fa sul serio. Inizia la stagione numero 101 del massimo campionato di hockey su pista e per i rossoneri dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation il primo appuntamento è al “Vecchio Mercato” contro i veneti del Montebello. Una squadra che ha cambiato molto in estate confermando il tecnico Mauro Zini per provare a centrare una stagione con più tranquillità rispetto a quella trascorsa. Grande attesa per i padroni di casa che schiereranno i nuovi ingaggi Jaoquin Olmos, giovane argentino di belle speranze, e il veterano dell’hockey italiano Domenico Illuzzi. Si gioca alle 20.45: arbitri: Luca Molli di Viareggio e Alessandro Eccelsi di Novara, ausiliario: Matteo Righetti di Sarzana. Le altre partite della prima giornata del campionato di serie A1: Giovinazzo-Trissino; Valdagno-Sandrigo; Breganze-Forte dei Marmi; Follonica-Amatori Wasken Lodi; Bassano-Grosseto.