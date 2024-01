I consigli degli esperti della polizia di Stato per non cadere nelle truffe

Sarzana (La Spezia) 19 gennaio 2024 - Come difendersi dai truffatori ? Soprattutto in rete le insidie sono tante e spesso ben nascoste tra le pagine vere. Per questo occorre sempre usare la massima cautela nella scelta dei siti e soprattutto mai mettere in rete i propri dati sensibili: ovvero i numeri delle carte di credito, conti correnti e qualsiasi informazione personale che gli esperti truffatori riescono a cogliere al volo e sfruttare alla perfezione spesso riuscendo a farla franca. La conferenza è stata organizzata nella sala consigliare del Comune di Sarzana dalla Questura di Spezia con il supporto dell’amministrazione comunale e il commissariato di Sarzana. Erano presenti all’incontro il questore vicario Carmine Antonio Ingrosso, Massimo Pescara Di Diana dirigente squadra mobile, Alessandro De Nenni ispettore settore informatico ospiti del vicequestore Annamaria Ciccariello del commissariato di Sarzana, il vice sindaco Carlo Rampi e l’assessore Stefano Torri.