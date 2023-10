Hockey Sarzana si sblocca e vince al debutto con Montebello

Sarzana (La Spezia) 8 ottobre 2023 - Non è stato affatto un esordio semplice quello dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che ha dovuto lottare per piegare la resistenza del Montebello. Alla fine i rossoneri del tecnico Paolo De Rinaldis si sono imposti 4 a 2 mettendo in evidenza il giovane argentino Joaquin Olmos autore di una doppietta. Oltre all’argentino la nota positiva della serata è stato l’esordio da titolare di Francesco Venè, portiere ella ormazione di serie A2, chiamato a sostituire lo squalificato Simone Corona. Goleade per i campioni d’Italia del Trisino e del Forte dei Marmi. Gli altri risultati: Giovinazzo-Trissino 0-12, Valdagno-Sandrigo 4-4, Breganze-Forte dei Marmi 0-10, Follonica- Amatori Wasken Lodi 4-3. Mercoledì 11 sera si gioca Monza- Hockey Vercelli. Classifica Trissino, Forte dei Marmi, Hockey Sarzana, Follonica punti 3, Valdagno, Sandrigo 1, Lodi, Montebello, Breganze, Giovinazzo, Bassano, Grosseto, Monza, Vercelli 0.