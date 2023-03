Hockey Sarzana passa a Monza e tiene stretta la parte alta della classifica

Sergio Festa autore di una rete



Sarzana (La Spezia) 18 marzo 2023: Vittoria dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nella trasferta del campionato di serie A1 sulla pista del Monza. Un avversario che spesso ha impensierito i sarzanesi imponendo anche all’andata il pareggio. La formazione ospite è passata in vantaggio dopo pochi minuti poi in chiusura della prima frazione e proprio in apertura della ripresa è arrivato il doppio colpo che ha ribaltato il match. L’argentino Garcia ha firmato la doppietta del definitivo 2 a 3. Altri risultati della serata: Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-1,Valdagno-Vercelli 6-2, Amatori Lodi-Follonica 3-1. Giovedì per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation torna in pista al “Vecchio Mercato” per la sfida di Champions League contro la corazzata veneta del Trissino. Classifica del campionato di massima serie: Trissino 56 punti, Amatori Lodi 48, Hockey Sarzana Sarzana 46, Follonica 44, Forte, Grosseto 39, Bassano 38, Vercelli 35, Valdagno 31, Monza 25, Sandrigo 20, Viareggio 18, Montecchio Precalcino 12, Montebello 11.