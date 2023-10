Hockey Sarzana Gamma Innovation vede la Champions League più vicina

Sarzana (La Spezia) 15 ottobre 2023 - Il primo ostacolo è stato superato. Grazie a due vittorie l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha messo al sicuro il passaggio al secondo turno dei preliminari che portano alla Champions League. I rssoneri nel quadrangolare che si è disputato a Igualada, in Spagna, si sono imposti contro gli svizzeri del Thurnester con il punteggio di 6 a 0 per poi ripetersi con il risultato di 13 a 2 sugli inglesi del Kings Lynn Hockey Club. Nell’ultima partita del raggruppamento, ma ininfluente ai fine della qualificazione, per i sarzanesi è arrivata la sconfitta contro i padroni di casa dell’Igualada con il puntegio di 11 a 7. Adesso si attendono i sorteggi del secondo turno preliminare. Il quadrangolare si disputerà del 2 al 5 novembre e la vincente prenderà parte alla Champions League, la principale competizione europea che l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha disputato nella scorsa stagione quale vincitrice della Coppa Italia. Nella seconda giornatadel campionato di serie A1 spezzettato dai rinvii questi i risultati: Forte dei Marmi-Bassano 3-2; Breganze-Hockey Vercelli 3-6; Montebello-Monza 6-4.