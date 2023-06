Hockey Sarzana Gamma Innovation, arriva la medaglia di bronzo Under 13

Sarzana (La Spezia) 4 giugno 2023 - Medaglia di bronzo per i ragazzi dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation alle finali scudetto della caegoria Under 13 che si sono disputate a Follonica. Dopo la fase di qualificazione la squadra allenata da Matteo Pistelli ha perso la semifinale contro i padroni di casa del Follonica 4 a 2 quindi si è dovuta accontentare di disputare la “finalina” per il 3-4 posto contro l’Hockey Breganze vinta con il punteggio di 3 a 0 grazie alla doppietta di Tonelli e al guizzo di Traina. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha schierato: Krocka, Tonelli, Lagomarsini Fe., Fabbi, Gabelloni, Traina, Beggi, Lucci, Boccardi, Lagomarsini F. Allenatore: Matteo Pistelli. “Siamo stati bravissimi - ha commentato il presidente Maurizio Corona - incontrando tantissime difficoltà ma le abbiamo superate alla grande. La nostra era una squadra che avrebbe meritato l'oro, ma la medaglia preziosa la vince soltanto una squadra solamente e almeno tre erano indubbiamente sullo stesso livello tra cui noi”. In una settimana il settore giovanile rossonero si è tolto due belle soddisfazioni vincendo il tricolore Under earrivano terzo nell’Under 13.