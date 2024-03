Giornata dell’acqua: escursione lungo il fiume Magra e canale Lunense

Sarzana (La Spezia) 22 marzo 2024 - Per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua la commissione per la Tutela dell'Ambiente Montano della sezione spezzina del Club Alpino Italiano ha programmato per domenica un evento speciale intitolato “La cura dell'acqua. Alla scoperta del Canale Lunense, tra modernità e archeologia industriale”. Una bella escursione che non è solo una semplice passeggiata, ma un viaggio educativo e salutare attraverso la storia e la cultura che avrà come guida il presidente della sezione spezzina del Cai, Alessandro Bacchioni, e il supporto dei membri della commissione Tam e naturalmente il saluto e la comptenza del direttore del consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense, Corrado Cozzani e della presidente Francesca Tonelli. Il ritrovo è fissato domenica mattina alle 8.45 all’area del campo sportivo “Camaiora” di Santo Stefano Magra, con la partenza alle 9 per un itinerario di 15 chilometri da percorrere andata e ritorno.