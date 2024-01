Fiamme nella notte: sono ingenti i danni all’autogrill sulla A12

Sarzana (La Spezia) 6 gennaio 2024 - Un bilancio pesante quello che dopo l’incendio stanno cercando di quantificare gli addetti della catena di Autogrill che gestisce il punto Magra Est sulla tratta autostradale A12 in direzione Genova all'altezza di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. L’altra notte, dopo le 23.30, è scoppiato un incendio all’interno dei locali adibiti alla ristorazione ma per fortuna non si è registrato nessun problema per i dipendenti in servizio e la poca clientele presente a quell’ora. Le fiamme sono state domate dopo diverse ore di lavoro dalle squadre dei vigili del fuoco di Spezia intervenute sul posto insieme alle pattuglie della polizia stradale. Sulle cause del rogo stanno lavorando i vigili del fuoco anche se sempre molto probabile un corto circuito. L’edificio dovrà essere controllato e riaperto soltanto dopo il nulla osta dei vigili del fuoco e gli interventi necessari per rimuovere le pesanti tracce lasciate dalle fiamme.