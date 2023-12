Due ventenni con panetti di hashish sono stati arrestati dai carabinieri di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 18 dicembre2023 - Sono finiti nei guai due ventenni trovati in possesso di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzana. I due ventenni sono già comparsi davanti al giudice in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima che ha convalidato l’arresto operato dai militari coordinati dal capitano Luca Panfilo entrati in azione in piazza Garibaldi a Sarzana fermando un ragazzo di 22 anni, di origini straniere ma residente in Italia, in possesso di mezzo chilo di hashish. L’indagine si è allargata a casa di un altro ventenne a Lerici: nella sua abitazione erano nascosti oltre 3 chilogrammi di hashish, la somma di 2.730 euro e 35 sigarette elettroniche modello “svapo” contenenti liquido e ricariche con estratto di olio di cannabis. L’operazione rientra nel monitoraggio del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefante che nelle ultime settimane ha portato all’arresto e denuncia di diverse persone.