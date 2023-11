Droga a scuola: scattano i provvedimenti per cinque giovani

Sarzana (La Spezia) 19 novembre 2023 - Cinque ordinanze di applicazione di misure cautelari, richieste dalla Procura della Repubblica sono state concesse dal gip del Tribunale della Spezia Mario De Bellis, nei confronti di 4 giovani residenti in Val di Mgra e per un pregiudicato campano residente a Pisa per varie ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravate in quanto commessi in favore di minori e all’interno di scuole. I ragazzi avevano organizzato una rete di spaccio a scuola ricevendo le ordinazioni direttamente sul telefonico. Infatti era stato creato un apposito gruppo che i carabinieri hanno poi provveduto a controllare e per una ventina di ragazzi è scattata la segnalazione alla Prefettura. Il capo andava personalmente a Pisa per fare rifornimento dal ventenne campano, adesso in carcere per altre vicende sempre legate alla droga, e gli amici gli garantivano la copertura in stazione avvisandolo dell’eventuale presenza di forze dell’ordine.