Doppio appuntamento con il virologo Massimo Galli a Spezia e Sarzana

Sarzana (La Spezia) 10 gennaio 2024 - Il virologo Massimo Galli presenterà a Spezia e Sarzana il suo libro dal titolo “Una banale influenza. Storia di una malattia sottovalutata”. Il primo incontro è in programma venerdì 12 gennaio alle 17 nella sala consigliare della Provincia della Spezia e sarà introdotto da Drina Bavestrello. Sono previsti gli interventi di Giancarlo Icardi direttore igiene del policlinico San Martino di Genova, Lisa Voltolini medico Asl 5 spezzina moderati da Alessandra Bertone presidente di Zona C Lions Club. Sabato pomeriggio invece il professor Massimo Galli tornerà a Sarzana dove aveva già tenuto la scorsa primavera una conferenza alla scuola “Parentucelli Arzelà” e alla sala della Repubblica. Sarà ospite alle 18 alla sala conferenze del Santa Caterina Park per affrontare il tema dal titolo “Pandemie e Storia dell’Umanità”. Il tema di interesse storico per dimostrare come le pandemie abbiano modificato la storia dell’umanità”. Galli è stato professore ordinario di malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario del dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’istituto ospedaliero “Luigi Sacco” di Milano.