Volpacchiotto ferito si rifugia nella cuccia dei gatti

La volpe ha rischiato la vita ma è stata salvata grazie alla collaborazione dei cittadini e all’intervento dell’associazione Naturabilia Cras Odv che grazie al suo team di volontari che opera nel primo centro di raccolta animali selvatici nella Provincia di Spezia aperto in via Cà del Sale. La volpe è stata trovata a Ceparana, nascosta in una cuccia posizionata per ospitare i gatti. L’atteggiamento impaurito e sofferente ha destato la curiostià dei passanti che si sono messi immediatamente in contatto con il centro di raccolta animali selvatici. Il team di esperti e veterinari ha immediatamente compreso che il giovane volpacchiotto era affetto da rogna sarcoptica, una malattia cutanea parassitaria dei canidi. Nonostante fosse arrivata sfinita, debilitata e molto magra la volpe ha mostrato da subito determinazione e collaborazione con i veterinari che hanno prestato il primo soccorso e effettuato tutti gli esami del caso. Dopo qualche giorno di cure e terapie è stata trasferita al Cras gestito a Genova da Enpa dove seguirà un ulteriore periodo di convalescenza prima di tornare libera nei boschi. Per le segnalazioni di animali selvatici in difficolà è possibile contattare il numero 334 2333333 oppure rivolgersi direttamente al centro Naturabilia in via Ca’ del Sale 1 di fronte ai cantieri nautici.