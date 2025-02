"Vogliamo consultare il piano delle antenne"

Abitanti di Fresonara dubbiosi: "Vogliamo vedere il piano antenne, ma non lo troviamo". Alcuni residenti del quartiere dove Iliad aveva iniziato uno scavo per posizionare un’antenna di 18 metri, chiedono di visionare il piano antenne elaborato per il Comune di Arcola da un’azienda pisana e modificato con successivi emendamenti. "Qualcuno può aiutarmi? Nonostante abbia cercato in ogni angolo nel sito del mio comune – spiega una referente del comitato – non sono riuscita a trovare il testo del piano antenne approvato durante il consiglio comunale del 16 ottobre scorso con diversi emendamenti. E’ una mia svista? Oppure si è ancora in attesa della pubblicazione del testo definitivo nella parte del sito dedicato ai vari regolamenti?".