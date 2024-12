’Vita Nuova’ al... Nuovo: sketch musica e risate con Andrea Di Marco

Giovedì 2 gennaio 2025, alle 21.15, il Cinema Teatro Il Nuovo di Spezia diventa palcoscenico per un inizio d’anno in grande stile, con il debutto spezzino di Andrea Di Marco e il suo nuovo spettacolo “Vita Nuova“. Un viaggio teatrale tra monologhi, canzoni e riflessioni per salutare l’anno appena trascorso e accogliere il 2025 con leggerezza e tanta ironia. Andrea Di Marco, comico genovese, racconta la sua personale “seconda adolescenza” a 55 anni con un mix di sketch inediti, momenti musicali e riflessioni su bilanci e nuovi inizi. Beppe Mecconi, promotore dell’iniziativa, ricorda con affetto il legame che lo unisce a Di Marco: "Ci siamo conosciuti anni fa sul set di “Capitan Basilico” e dopo qualche anno ci siamo rivisti su un altro set cinematografico eravamo insieme a recitare in “12 12 12”". Di Marco è un volto noto della comicità italiana, ha calcato i palchi di Zelig, Colorado e Comedy Central. Dalla carriera con i Cavalli Marci agli sketch virali sul web, Di Marco continua a stupire il pubblico con la sua capacità di innovarsi senza mai perdere l’ironia dissacrante che lo contraddistingue. di Vita Nuova

Dopo il debutto del 31 dicembre, Vita Nuova inaugurerà il nuovo anno proprio a La Spezia, per poi proseguire con altre tappe in Liguria e oltre: Ronco Scrivia, Celle Ligure, Imperia e Arenzano sono solo alcune delle destinazioni. Ogni spettacolo sarà un’occasione per scoprire un Andrea Di Marco più personale, capace di far riflettere tra una risata e l’altra. Per chi cerca un modo originale di iniziare il 2025, l’appuntamento è al Cinema Teatro Il Nuovo di via Colombo 99. Durante la recente Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Silvano Andreini, presidente dell’Associazione Pietro Germi che gestisce il Cinema Nuovo, ha ricevuto il prestigioso ’Premio Carlo Lizzani’, riconoscimento assegnato agli esercenti più coraggiosi del 2024, per la sua strenua battaglia nel mantenere viva la programmazione di cinema di qualità alla Spezia.