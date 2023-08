Visite gratuite per chi lavorava con l'amianto a La Spezia: novità dalla Regione Liguria

Da Genova arriva una buona notizia anche per tantissimi spezzini. Finalmente i lavoratori che nell’arco della loro carriera sono stati esposti all’amianto potranno effettuare le visite specifiche in modo totalmente gratuito. A stabilirlo è stata la giunta regionale che ha dato il via libera al protocollo di sorveglianza sanitaria. "Un intervento che avevo richiesto da tempoe su cui avevo presentato anche un’interrogazione in Regione - ha spiegato il presidente del corsiglio regionale Gianmarco Medusei -. Una misura fortemente richiesta dai lavoratorii, concentrati soprattutto nello spezzino, ma che era rimasto al palo a causa del Covid". Finalmente, con l’ok della Regione, da settembre, in tutte le Asl della Liguria, i tanti lavoratori che sono venuti a contatto con l’amianto, non dovranno quindi più pagare il ticket. "Con l’avvio delle procedure verrà fornito un codice di esenzione a tutti gli aventi diritto - ha concluso Medusei -. Grazie al presidente dell’Associazione Afea Pietro Serarcangeli, che ci ha dato l’input per intraprendere questo percorso, all’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e alla dott.ssa Roberta Serena del Dipartimento generale Sanità regionale".