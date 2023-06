Maxi vincita a Lagoscuro, un "cinque" da 104mila euro

Vezzano Ligure (La Spezia), 4 giugno 2023 - La prima vincita col ‘botto’, 104mila euro al Superenalotto a Lagoscuro. Gabriella Canozzi, titolare del Gabry bar ricevitoria, da ieri non crede ai suoi occhi. Mostra orgogliosa lo scontrino delle vincite, due soli in Italia i cinque centrati, uno a Milano e uno appunto a Vezzano, nel quartiere di Lagoscuro, nel bar ricevitoria di famiglia che lei gestisce dal 1972. La troviamo sorridente che saluta un giovane che sta per sposarsi e gli augura tanta felicità, Gabriella Canozzi non è solo la proprietaria del bar, per la frazione è un’amica, una sorella, una mamma, ed è felice che qualcuno possa aver vinto un bel malloppo.

"Non ti cambieranno la vita – dice – ma aiutano eccome". Il bar è chiuso da due giorni perché a causa di alcuni lavori nella strada è stata interrotta la corrente elettrica, e ha appreso della cinquina vincente da altre persone. Appena saputo ha appeso fuori dal locale il cartello, lo stesso locale dove di cartelli ne era stato appeso un altro, quattro anni fa, sopra una cassetta piena di leccornie, per donare ai bisognosi ciò che resta dei prodotti invenduti e la scritta ’Lo staff del Gabry Bar sarà felice di trovarla vuota al mattino’. C’è una storia di generosità dietro al bancone del Gabry Bar, e adesso anche la dea bendata ci ha pensato a passare da lì. Chi potrebbe aver vinto? "Difficile dirlo, questa è una zona industriale, ci sono operai, impiegati, gente che consegna, ma sono certa che sono andati in mani buone" ha detto Gabriella che per la prima volta è diventata ‘famosa’ per una schedina così consistente, ricorda molti anni fa, c’erano ancora le lire, una vincita da cento milioni al gratta e vinci, poi qualche colpo da 10mila, 20mila euro, ma mai una somma così elevata e con una sola giocata. Infatti il fortunato non ha centrato la cinquina con un sistema, ma giocando una combinazione di cinque numeri nella sestina composta da 2-37-64-83-89-90. Non si è fatto vivo al momento, ma per Gabriella e le sue collaboratrici Katia, Gabriella e Paola basta sapere che un loro cliente sarà felice.

I clienti infatti sono al primo posto, nel bar che è anche hamburgeria, non c’è solo servizio ristoro, si possono vedere oggetti d’arredo di un tempo assemblati in modo molto creativo e anche qualche piccola chicca per non fermarsi solo il rapido tempo di un caffè: in un angolo della sala ci sono dei libri di vario genere che gli avventori possono leggere nel bar mentre consumano oppure portare a casa e poi restituirli una volta letti.