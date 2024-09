‘Ciao Prof - La musica di un uomo, un viaggio nell’arte della vita’, è un romanzo autobiografico in cui l’autore ripercorre la sua vita professionale e artistica. Una sorta di diario, dove i ricordi si succedono nella mente dello scrittore tra stupore, fatica, gioia ed entusiasmo di un professore che ha provato a lasciare un segno e ha imparato molto, specie nelle relazioni umane. Egildo Simeone è stato docente di educazione artistica, insegnante di yoga, pittore di icone bizantine, scrittore, poeta, compositore, musicista spesso in coppia con Livio Bernardini. Nel salone del Circolo anziani di piazza Brin, in via Corridoni 7, oggi alle 17.30, lo avrebbe presentato lui stesso, il proprio libro, ma purtroppo è mancato i primi di agosto. Lo presenterà invece Giorgio Di Sacco, dialogando con la sua editrice Alessandra Del Monte (L’Aquilone).

Sarà anche l’inaugurazione della terza stagione degli ‘Incontri di lettura’ al circolo, iniziati il 6 dicembre 2022 con l’animazione di Paolo Luporini e Oretta Iacopini, che hanno coinvolto finora diversi autori come Massimo Marasco, Silvia Arfaioli, Roberto Di Maio, Letizia Amadi, Marilena Milani, Giovanni Tabacchiera, Gian Luigi Ago e Giuseppe Rudisi. Si proseguirà poi il 24 settembre con Marilena Milani e i primi trenta libretti di ‘pensierini’ di Paolo Luporini, con le letture di Letizia Amadi, Massimo Marasco e Giovanni Tabacchiera, e un Open Mic di poetesse e poeti. E mentre per i primi di ottobre è prevista l’inaugurazione della ‘Biblioteca umana’, una novità assoluta per la nostra città, l’8 ottobre ci sarà un incontro con Margherita Bertella e Patrizia Grillo, e con la loro raccolta di poesie e foto ‘Tele-filando’, tessiture visivo-poetiche. Si passa al 15 ottobre con Daniela Mascia che dialogherà con Giuseppe Rudisi sul proprio libro dal titolo ‘La vera storia di Sadie’; il 22 ottobre Sergio Olivieri intervisterà Gianfranco Cunsolo, sul suo lavoro ‘Il sistema patologico e la società liberata: i segreti della conoscenza e la gioia della scoperta’. Il mese di ottobre si chiude il 29 ottobre con Giuseppe Rudisi, a dialogo con l’autore a proposito di un libro del professor Uberto Scardino. Informazioni e approfondimenti sul blog https://incontridilettura.blogspot.com e alla mail [email protected].

Marco Magi