Via Pisanello riapre al transito dei pedoni

Da stamani la strada sarà nuovamente percorribile ma soltanto ai pedoni. Mentre Regione Liguria ha comunicato che da questa mattina sarà riaperto il percorso pedonale che garantisce il transito in via Pisanello, nella zona interessata alla realizzazione dell’impianto idrovoro del Canal Grande, il Comune di Ameglia ha voluto specificare che è però ancora in vigore l’ordinanza di chiusura del traffico veicolare. Si tratta dell’opera di maggior consistenza nel percorso affrontato da Regione Liguria nella mitigazione del rischio idraulico alla foce del fiume Magra. Un sistema che ha portato all’investimento di 6 milioni di euro arrivati dal Dipartimento nazonale e destinati alla realizzazione di una centrale operativa nell’area della Puntarella che terrà sotto controllo l’innalzamento del canal Grande. Un sistema che entrerà in funzione in automatico, nel caso di emergenza, e consentirà di utilizzare le idrovore mobili attualmente pronte all’evenienza per altre situazioni di eventuale disagio. L’apertura del cantiere è arrivata a luglio 2021 ma il cammino non è stato affatto semplice tanto che, la conclusione dei lavori, ha subìto lo slittamento rispetto al cronoprogramma. Infatti sono subentrati problemi geologici, geotecnici strutturali e di tenuta del terreno che hanno causato un rallentamento del cantiere. L’obiettivo, come ricordato dall’assessore alle infrastrutture della giunta regionale Giacomo Raul Giampedrone, è quello di terminare i lavori entro febbraio. Intanto da oggi si apre il percorso pedonale, un centinaio di metri, importante per gli abitanti della zona, su una via interna che garantisce i collegamenti. Il cantiere è gestito dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti quale commissario di Governo contro il dissesto.

m.m.