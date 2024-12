Percorso tra via Falcinello e Cisa. Finalmente l’alternativa al ponte

Sarzana (La Spezia), 7 dicembre 2024 – Dopo tre mesi dalla chiusura improvvisa del ponte di via Falcinello, motivata con la necessità di eseguire i lavori propedeutici alla demolizione e alla ricostruzione dell’infrastruttura, ieri il passaggio pedonale temporaneo e alternativo che collega la zona interessata dai lavori al centro storico è stato finalmente consegnato alla cittadinanza che lo attendeva.

Era stato proprio questo, ovvero la mancanza di un percorso alternativo al ponte, da tempo destinato alla demolizione e ricostruzione, che consentisse ai residenti di via Falcinello e via Villefranche di poter raggiungere agevolmente a piedi il centro, a scatenare le polemiche. Poleniche portate avanti per mesi dagli stessi cittadini e sfociate in una richiesta di chiarimenti, nella loro partecipazione massiccia a un consiglio comunale e in una raccolta di firme che aveva l’obiettivo di trovare soluzioni per ridurre i disagi da loro subiti per tutta la durata dei lavori.

Soluzione che l’amministrazione comunale Ponzanelli, dopo aver preso in considerazione le diverse alternative, ha individuato nella realizzazione di un percorso che da via Villefranche arriva sino a Porta Parma sfruttando aree di pertinenza privata. Il costo complessivo per la realizzazione del percorso pedonale temporaneo – considerando la quota che mensilmente il Comune corrisponderà ai privati proprietari delle aree per tutta la permanenza del percorso e i lavori effettivi per la sua realizzazione – ammontano a poco meno di 30 mila euro.

Una cifra di tutto rispetto, ma certamente inferiore alla somma che sarebbe stata necessaria per l’installazione di una passerella alternativa: soluzione, questa, che era stata proposta dalla minoranza ma che era stata ritenuta troppo onerosa, oltre che impraticabile, dall’amministrazione comunale. Si fa presente che, come stabilito dall’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Ilaria Benassi, il transito lungo il percorso temporaneo è consentito ai soli pedoni e alle biciclette, mentre è esplicitamente vietato in ambo i sensi di marcia a tutti i veicoli a motore.

Per quanto riguarda i lavori che attualmente riguardano il ponte di via Falcinello, la demolizione delle spalle del vecchia infrastruttura ha permesso, a partire già dalla scorsa settimana, l’apertura al transito veicolare di tutto il viale Alfieri, permettendo così dalla via Cisa l’accesso con le auto e i mezzi a motore direttamente verso la zona della Bradia. Si procede ora con le opere di fondazione del nuovo ponte, la conclusione dell’intera fase è prevista, come da cronoprogramma, entro il prossimo mese di febbraio. Successivamente si procederà all’assemblaggio e alla posa del nuovo impalcato del ponte, che è già stato depositato nell’area di cantiere.

Elena Sacchelli