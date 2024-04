Vezzano Via libera del Consiglio alla diretta streaming delle sedute

Diretta streaming dei consigli comunali a Vezzano, approvata la mozione proposta dal Movimento 5 stelle. La visione in diretta delle sedute consiliari era stata il tema delle discussioni già nel 2014, poi nel 2019, infine ai tempi della pandemia. Nell’ultima seduta consiliare ha trovato il favore dei consiglieri all’unanimità. Ha chiesto ragioni del cambio di vedute della maggioranza Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega, e il vicesindaco Simone Regoli ha espresso la motivazione: "Non c’è né incoerenza né alcun secondo fine: la diretta streaming non piaceva prima e continua a non piacere adesso; il covid ha dimostrato che è doveroso attrezzarsi per mantenere i contatti con le persone. Per Simone Capri di ’Alternativa per Vezzano’ "lo scarso interesse per l’attività del consiglio è una nostra responsabilità comunque la diretta streaming può essere un incentivo".