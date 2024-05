"Vezzano: Jacopo Ruggia presenta squadra di dodici candidati per il consiglio comunale"

Perfezionata anche la squadra che appoggerà Jacopo Ruggia. Sono dodici i candidati al consiglio comunale a sostegno di Jacopo Ruggia con una lista di centrodestra denominata “Vezzano con Ruggia sindaco”. Nella squadra di Ruggia ci sono new entry e conferme di presenze già in consiglio comunale. Ci sono Domenico Addabbo, Ana Paula Almeida, Emilio Angeletti, Micol Beverini, Cinzia Calanchi ex candidata a sindaca di Alternativa per Vezzano ed ex consigliera comunale, poi dimessa, l’attuale consigliere comunale di Alternativa per Vezzano Simone Capri, Luigi Cozzani, Alex Guidetti, Enrica Pasquinelli, Leonardo Rossini, Alessandro Salvatore portavoce del circolo comunale di Fratelli d’Italia, l’attuale consigliere comunale della Lega Carlo Tangerini. Jacopo Ruggia eletto consigliere il 26 maggio 2019, era stato cinque anni fa candidato sindaco della Lega Salvini: ottenne 1099 voti arrivando secondo dopo Massimo Bertoni e ottenendo due seggi in consiglio comunale, occupati dallo stesso Ruggia e dal consigliere Tangerini, entrambi ancora in carica. Non si ricandida Tiziano Pucci del Movimento 5 stelle che nel 2019, in una partita a quattro, sfidò sia Massimo Bertoni, sia Jacopo Ruggia e anche Cinzia Calanchi che allora era candidata per Alternativa per Vezzano.