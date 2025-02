Vezzano, spunta una nuova antenna: scatta la petizione dei residenti

Vezzano Ligure (La Spezia), 17 febbraio 2025 – È partita una petizione contro l’installazione di un’antenna a pochi metri dal centro storico e dal cimitero a Vezzano superiore. Pochi giorni fa gli abitanti hanno visto posizionare un cantiere e una ruspa movimentare terreno. Avvicinati alle reti hanno avvistato un cartello di inizio lavori, su un terreno privato. E si è scatenata la preoccupazione. La strada in questione è la stretta via della Stazione, e il terreno dove verrebbe posizionata l’antenna si trova già vicino ad un traliccio dell’alta tensione. I residenti hanno intenzione di costituire un comitato e di portare all’amministrazione comunale un appello perché li sostenga in questo percorso che potrebbe durare mesi. Partono da una raccolta di firme, i fogli sono in tutto il paese. “Al fine di contestare l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile sul terreno di San Siro, in prossimità del cimitero. Siamo preoccupati per le dirette, immediate e gravi conseguenze”. È l’intestazione della petizione da presentare in Comune perché gli amministratori chiedano l’interruzione dei lavori e la sospensione dell’attivazione dell’antenna.

A ciò si aggiunge che “l’antenna è vicina alle abitazioni”. I sottoscrittori della petizione si dicono fortemente preoccupati, richiamano il diritto alla salute. C’è anche il lato economico da considerare, di chi in quel luogo ha costruito con le proprie risorse, perché il valore delle abitazioni, strette da due installazioni, un traliccio e un’antenna, se sarà posizionata, potrebbe intaccare la stima delle proprietà. La petizione sta raccogliendo firme, poi inizieranno le riunioni con la cittadinanza e chiederanno un tavolo con il Comune. “Ci siamo dotati di un piano antenne – dice il sindaco di Vezzano, Massimo Bertoni – ma l’aggressione del territorio da parte delle compagnie è inaccettabile. I Comuni hanno poche difese perché le norme sono secondo noi troppo permissive e averle rese opere pubbliche è una ingiustizia”.