Confronto sul piano delle antenne: "Il regolamento è fondamentale"

Prosegue il percorso partecipativo volto all’adozione del Piano antenne del Comune di Castelnuovo Magra. È infatti fissato per domani, alle 18, nella sala conferenze recentemente intitolata alla partigiana Vanna Marchi – al centro sociale di Molicciara - l’incontro pubblico che vedrà la prima cittadina Katia Cecchinelli e l’assessore all’ambiente Luca Marchi presentare alla cittadinanza il nuovo regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile. Presenti alla conferenza anche i tecnici incaricati che forniranno ulteriori dettagli sui contesti normativi e sugli aspetti specifici volti all’adozione del Piano antenne. L’incontro organizzato dall’amministrazione Cecchinelli porterà all’attenzione dei cittadini il frutto del lungo lavoro degli uffici comunali, che rappresenta un passo fondamentale per consentire all’ente pubblico di gestire e pianificare le installazioni di nuove antenne sul nostro territorio.

"È sotto gli occhi di tutti – spiega la sindaca Katia Cecchinelli - come la crescente necessità di potenziare la rete di comunicazione, sia da parte dello Stato che degli operatori economici, stia portando inevitabilmente all’installazione di nuove infrastrutture. Ed è proprio per evitare che gli operatori economici possano insediarsi liberamente nel territorio sulla base esclusivamente dei loro interessi che sin dalla campagna elettorale abbiamo posto la realizzazione del Piano antenne quale obiettivo prioritario dell’amministrazione". Un regolamento, quello che domani verrà presentato alla cittadinanza, che "non ha l’intento di bloccare le installazioni, poiché a livello legislativo i Comuni non hanno potere decisionale in merito", ma che rappresenta l’unico strumento a disposizione degli enti locali per governare il processo assicurando che l’installazione di nuove infrastrutture avvenga in modo controllato e pianificato.

E l’amministrazione, auspicando un’ampia adesione cittadina, ribadisce l’importanza di partecipare all’incontro per comprendere le modalità con cui il Comune intende gestire queste installazioni e per raccogliere suggerimenti e osservazioni utili al miglioramento del piano.

"È un dato oggettivo – conclude la prima cittadina- che la legislazione nazionale favorisca le compagnie telefoniche, le quali, pur avendo diritto all’implementazione della propria rete, spesso rifiutano il dialogo con le istituzioni locali, avvalendosi di leggi e sentenze che legittimano le loro azioni. Solo attraverso un dialogo costante e trasparente possiamo garantire che lo sviluppo della rete di telefonia mobile avvenga nel miglior interesse di tutti".

Elena Sacchelli