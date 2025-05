In scena ‘Foglia di Vite Femmina’. Intervista performativa a Duchamp

‘Foglia di Vite Femmina’. Questo il titolo dell’intervista performativa a Marcel Duchamp realizzata da Toni Garbini con Laura Martinelli, che domenica, alle 18, andrà in scena alla Cardelli e Fontana di via Torrione Stella Nord. 5,Sarzana, ingresso libero. La messa in scena di domenica sarà solo il primo segmento di un progetto culturale realizzato dall’associazione di promozione sociale Teatro Ocra dedicato a Marcel Duchamp, considerato uno degli artisti più innovativi e influenti del Novecento.

Il progetto di Toni Garbini, presenterà al pubblico, nella forma ancora embrionale della prova aperta, una performance che ha il merito di dare voce al misterioso personaggio femminile della Sposa, protagonista del capolavoro dell’artista ‘Il Grande Vetro’. La Sposa - incarnazione della femminilità e oggettivazione della dinamica del desiderio – diventerà quindi il tramite attraverso il quale Duchamp stesso racconta la sua vita e la sua visione dell’arte. In un dialogo tra l’intervistatore e questo doppio femminile dell’artista, sospesa tra esoterismo, scienza e filosofia, l’azione performativa esplorerà le tappe fondamentali della lunga carriera del noto pittore, scultore e scacchista francese, dall’impressionismo al cubismo, fino all’invenzione dei readymade. E lo farà accompagnando il pubblico dalle radici della scena artistica contemporanea, verso una riflessione sulla fluidità identitaria di oggi.

Lo spettacolo è ideato e diretto da Toni Garbini, regista teatrale e drammaturgo sarzanese, nonché autore dell’adattamento de ‘Le Baccanti’ di Euripide, spettacolo andato in scena per il regista spagnolo de La Fura dels Baus, Carlus Padrissa, al Teatro Greco di Siracusa. Il presidente del Teatro Ocra nell’arco della sua carriera artistica ha collaborato, fra gli altri, con gli artisti come Silvia Vendramel, Beatrice Meoni, Jacopo Benassi e Fabrizio Prevedello. ‘Foglia di Vite Femmina’, spettacolo che andrà in scena alla Cardelli e Fontana, grazie al sostegno del Comune di Sarzana, vedrà vestire i panni della sposa a Laura Martinelli, attrice spezzina classe 2000, già attiva in ambito cinematografico a livello nazionale, come una delle protagoniste del film ‘Tutti per uno’ di Giovanni Veronesi. Questo il primo segmento del progetto dedicato a Marcel Duchamp di cui seguiranno poi altri appuntamenti. Il progetto è stato infatti pensato in prospettiva, considerate anche le sue caratteristiche didattiche, per un pubblico di studenti degli istituti d’arte e non solo. L’ingresso per assistere alla performance è libero e gratuito.

Elena Sacchelli