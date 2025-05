Pistola e mostrine della polizia: "Appassionato del reparto"

Girava per la città mostrando una pistola, risultata poi giocattolo, e tesserini delle forze dell’ordine creando apprensione tra i passanti. Ma non era un poliziotto, anche se ha una passione per il ruolo, e per questo ad arrestarlo nello scorso autunno ci avevano pensato i carabinieri della compagnia di Sarzana.

E’ stato condannato a 4 mesi e venti giorni di reclusione il sessantenne sarzanese arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di munizioni e gradi dell’uniforme della polizia di Stato oltre a un quantitativo di sostanza stupefacente. Ieri mattina l’uomo difeso dall’avvocato Francesco Mione si è presentato in Tribunale a Spezia davanti al giudice Selene Ruberto e al pubblico ministero onorario Raffaele Giumetti. La richiesta di 1 anno e 4 mesi oltre a 2 mila euro di multa è stata ridimensionata nell’abbreviato a 4 mesi, 20 giorni e 300 euro di multa.

I carabinieri della compagnia di Sarzana dopo le diverse segnalazioni arrivate in caserma da parte di alcuni cittadini sulla presenza di un uomo che si aggirava mostrando una pistola e le mostrine erano riusciti a identificare Claudio Tono e si sono presentati alla sua abitazione. In una borsa era contenuta una pistola a salve di libera vendita, un caricatore contenente 14 cartucce inesplose detenute illegalmente, mostrine per camicia e giacca della divisa della polizia di Stato e un porta manette. Inoltre all’interno di un contenitore di latta erano conservati al 20 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e tre panetti di 80 grammi ciascuno di hashish, per uso personale e non spaccio.

Massimo Merluzzi